أمير قطر يوجه رسالة إلى ماكرون

وجه أمير قطرK تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما أعلنت الرئاسة الفرنسية إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب أمير قطر تدوينة على "تويتر"، قال فيها: "تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون وبدوام الصحة والعافية له، وللشعب الفرنسي الصديق في ظل استمرار تفشي وباء كورونا".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال بيان الرئاسة الفرنسية: "رئيس الجمهورية خضع لفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه "تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس أعراض أولية".

وتابع البيان: "الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد".

وأعلن ماكرون، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من 2021.

تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس @EmmanuelMacron وبدوام الصحة والعافية له، وللشعب الفرنسي الصديق في ظل استمرار تفشي وباء كوفيد-19. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 17, 2020

وأوضح أن "حملة التطعيم الأولى ستجري بداية 2021، وستستفيد منها فئة محددة (كبار السن وذوو الصحة الهشة) حيث سنستخدم لقاحات من الجيل الأول".

وتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 2.4 مليون شخص، فيما توفي أكثر من 59 ألف جراء الإصابة بالمرض.

يذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 74 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليون و600 ألف شخص.