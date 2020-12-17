مسؤول أمريكي يكشف موعد تلقي بايدن للقاح كورونا

كشف مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن موعد تلقي الأخير للقاح الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت "رويترز"، اليوم الخميس، عن المسؤول الذي لم توضح هويته أنه من المتوقع أن يحصل بايدن على اللقاح في وقت قريب، موضحا أن هذا الوقت قد يكون الأسبوع المقبل.

وفي الإطار ذاته، كشف البيت الأبيض أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، سوف يحصل على اللقاح غدا الجمعة في حدث عام.

ويوم الأحد الماضي، أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في عموم الولايات.

وقال عازار في تغريدة عبر تويتر: "بدأنا بتوزيع ملايين الجرعات من أول لقاح اعتمدته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عموم الولايات".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت يوم الجمعة ترخيصا للاستخدام الطارئ لأول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وتم إصدار أول ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" بالشراكة مع شركة "بيونتيك" الألمانية، مما يسمح بتوزيع اللقاح في الولايات المتحدة.