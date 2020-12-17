بعد إصابة الرئيس في ظروف غامضة... زوجة ماكرون تصدر بيانا للشعب

أصدر مكتب بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بيانا للشعب الفرنسي، بعد إعلان إصابة زوجها بفيروس "كورونا" المستجد في ظروف غامضة.

وقال مكتب بريجيت ماكرون في البيان إنها تخضع حاليا للعزل الذاتي، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض لـ(كوفيد-19) عليها، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت في وقت سابق، اليوم الخميس، إن نتيجة اختبار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيجابية لفيروس "كورونا" المستجد، وإنه يعزل نفسه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي: "رئيس الجمهورية خضع لفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كوفيد-19". وتابعت :"تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس عوارض أولية".

وقالت الرئاسة إن "الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد".

وكان ماكرون قد أعلن، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام المقبل.

وأوضح ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو بقصر الإليزيه، إن "حملة التطعيم الأولى ستجري بداية 2021، وستستفيد منها فئة محددة (كبار السن وذوو الصحة الهشة) حيث سنستخدم لقاحات من الجيل الأول".

وتجاوز إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في فرنسا 2.4 مليون، فيما توفي أكثر من 59 ألف جراء الإصابة بالمرض.

يذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 74 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليون و600 ألف شخص.