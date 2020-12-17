ألمانيا... توقيف محمد رامو المتهم بسرقة كنز "لا يقدر بثمن"

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شاب من أصول لبنانية متهم بسرقة كنز يوصف بأنه "لا يقدر بثمن".

وذكر موقع "بي بي سي"، اليوم الخميس أنه جرى اعتقال أحد توأمين مطلوبين، على خلفية جريمة سرقة ضخمة، لمجموعة من أكبر الكنوز في أوروبا.

ونقل الموقع عن مصادر في الشرطة أن محمد رمو البالغ من العمر 21 عاما تم توقيفه في برلين مساء الاثنين الماضي.

وأشارت إلى أن البحث لا يزال جاريا عن توأمه عبد المجيد رمو.

وبحسب الموقع فإن رمو هو رابع مشتبه به، يتم إلقاء القبض عليه على خلفية جريمة السرقة التي جرت في متحف القبو الأخضر (غرين فولت) بمدينة دِرسدن في 2019.

ويواجه المشتبه بهم الخمسة في الجريمة تهما بسرقة جماعية لما يزيد عن 12 قطعة من المتحف مرصعة بالألماس، وتهما بالحرق المتعمد.

ويقول المسؤولون إنه من المستحيل تقدير قيمة القطع المسروقة، حيث توصف بأنها "لا تقدر بثمن".

ويذكر أن حاكم ساكسونيا، أوغسطس القوي، كان قد أسس هذه المجموعة في عام 1723، ووضعها لاحقا في متحف يعد من أقدم متاحف العالم.