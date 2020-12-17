ترامب: ليس لي علاقة بالمحاكمة المحتملة لهانتر بايدن

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، علاقته، بالمحاكمة المحتملة لهانتر، نجل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة له على موقع تويتر" ليس لدي أي علاقة بالمحاكمة المحتملة لهانتر بايدن، أو عائلة بايدن".

وأضاف قائلا "إنها مجرد أخبار مزيفة. في الواقع، أجد أنه من المحزن جدا مشاهدتها!".

I have NOTHING to do with the potential prosecution of Hunter Biden, or the Biden family. It is just more Fake News. Actually, I find it very sad to watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020

​وجاءت تغريدة ترامب في اليوم التالي لرفض جيفري روزن، الذي سيتولى الأسبوع المقبل مهام وزير العدل، توضيح ما إذا كان سيعين مستشارا خاصا من أجل التحقيق مع هانتر بايدن ومعاملاته التجارية الخارجية أم لا.

وذكر مصدر مطلع على الأمر أن الرئيس الأمريكي ترامب، الذي سيغادر البيت في 20 يناير/ كانون الثاني، يبحث سرا ما إذا كان سيضغط على وزارة العدل لتعيين محقق خاص لهانتر بايدن.

وكان هانتر بايدن كشف في التاسع من الشهر الجاري أن المدعي العام الأمريكي لولاية ديلاوير يحقق في شؤونه الضريبية.