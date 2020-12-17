مزاعم هولندية بتعرض حساب ترامب على "تويتر" لقرصنة "أخلاقية" في آخر أيام الانتخابات الرئاسية

يزعم المدعون الهولنديون أن باحثا أمنيا اخترق حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد حقق فريق شرطة مع المتخصص في القرصنة الإلكترونية، فيكتور غيفرز، الذي ادعى أنه استطاع الولوج إلى حساب ترامب على "تويتر" بعد تخمين كلمة السر "maga2020"، وهي اختصار لشعار حملته الرئاسية "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".

لكن متحدثا باسم مكتب المدعي العام أكد لـ"ذا غارديان" أن "الهاكر" اخترق بالفعل حساب تويتر الخاص بترامب، ولكن لدوافع أخلاقية.

وأوضح أن غيفرز "استوفى المعايير التي تم تطويرها في السوابق القضائية للإفراج عنه كمتسلل أخلاقي".

من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن سلطات إنفاذ القانون الهولندية نبهت السلطات الأمريكية لما قام به "الهاكر" بحساب ترامب، كما أن غيفرز نشر ما قال إنها صور لحساب ترامب في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك خلال المراحل الأخيرة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأنكر موقع "تويتر" مزاعم قرصنة حساب ترامب في أكتوبر، وقال وقتها إنه لا يرى "أي دليل يدعم هذا الادعاء" من جانب فيكتور غيفرز.

وأكد متحدث باسم "تويتر" لموقع "ذا فيرج" ردا على المزاعم الجديدة للمدعين الهولنديين أن "بيانه الأصلي لا يزال قائما، وليس لديه أي شيء آخر لكي يشاركه". كما نفى البيت الأبيض بشدة هذا التقرير.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بحدوث اختراق واحد على الأقل لحسابه الشخصي على "تويتر"، والذي استمر في استخدامه أثناء رئاسته لمنصبه كرئيس للولايات المتحدة.