متحدثة باسم الاتحاد الأوربي: قضية ريجيني تعني كل التكتل وليس إيطاليا وحدها

قالت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، تعني كل دول الاتحاد وليس فقط إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الخميس، عن بوريل أن مؤسسات الاتحاد تتابع عن كثب قضية ريجيني الذي قتل في مصر أوائل 2016.

وأوضحت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد أن هناك اتصالا مستمرا مع السلطات الإيطالية.

من جانبها، قالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية طالبت القاهرة بالتعاون مع روما في قضية ريجيني، لكشف ملابسات مقتله.

وأشارت إلى أن المدعي العام الإيطالي، ينوي محاكمة أربعة رجال أمن مصريين غيابيا، وذلك للاشتباه في تورطهم في خطف وتعذيب وقتل ريجيني.

وفيما يتعلق بمسألة فرض عقوبات على مصر على خلفية القضية، قالت مصرالي إن القرار في هذه المسألة يرجع إلى الدول الأعضاء.

وأوضحت أنها ليس لديها علم بنية أي دولة فتح النقاش في هذا الشأن.