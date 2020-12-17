بايدن يتعهد بمعاقبة من يقفون وراء هجوم إلكتروني استهدف واشنطن

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، بمعاقبة من يقفون وراء هجمات إلكترونية استهدفت الحكومة الأمريكية.

وقال بايدن إن هناك حملة تسلل إلكتروني استهدفت الشبكات الحكومية خلال الفترة الأخيرة، بحسب "رويترز".

واعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب أن هذه الحملة مبعث "قلق كبير"، متعهدا بالتحرك السريع للرد عليها بمجرد توليه الرئاسة الشهر المقبل.

وأوضح بايدن، الذي سيتولى مهام منصبه في البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، أن إدارته سوف تضع مواجهة هذه الحملة، ضمن أولوياتها القصوى.

وأكد بايدن أنه سيجعل الجهات المسؤولة عن مثل هذا النوع من الهجمات الإلكترونية تدفع "ثمنا باهظا".

وفي بيان له قال بايدن، إن على الخصوم أن يعرفوا أنه، كرئيس للبلاد لن يقف "مكتوف الأيدي أمام الهجمات الإلكترونية على أمتنا".

وقبل أيام ذكرت مصادر، أن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين تعرضتا لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من القراصنة (الهاكرز) تدعمهم دولة أجنبية.

وتمكنت مجموعة الهاكرز من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، وكان حجم الاختراق شديد الخطورة وصل إلى مستوى تطلب من مجلس الأمن القومي عقد اجتماع بشأن الموضوع في البيت الأبيض يوم السبت الماضي، وفقًا لأحد المصادر.