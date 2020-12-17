مسؤول: تسليم أكثر من 300 تلميذ نيجيري مخطوفين إلى الحكومة

أعلن حاكم ولاية كاتسينا النيجيرية، أن أكثر من 300 تلميذ كانوا قد خطفوا في شمال البلاد، سُلموا إلى عناصر الأمن الحكومي اليوم الخميس.

ونقلت "رويترز"، عن حاكم الولاية أمينو بيلو مساري، قوله إنه "تم تحرير 344 صبيا في المجمل بعد احتجازهم في غابة بولاية زمفرا المجاورة".

وأضاف "تمكنا من استعادة معظم الصبية. ليس جميعهم".

وأفاد بأن "الصبية، الذين أعلنت جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة المسؤولية عن خطفهم في تسجيل صوتي لم يجر التحقق منه، في طريقهم إلى ولاية كاتسينا وسيخضعون لفحص طبي وسيعادون إلى أسرهم غدا الجمعة".

وأعاد حادث الخطف الذي وقع في 11 ديسمبر كانون الأول إلى الأذهان خطف بوكو حرام أكثر من 270 تلميذة في بلدة شيبوك بشمال شرق نيجيريا عام 2014.

وكان محتجون نظموا مسيرات في شمال غرب البلاد اليوم الخميس رافعين لافتة تقول (أعيدوا أولادنا) مع تنامي الضغط على الحكومة لتحسين الأمن في المنطقة.

وتقول منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن عصابات إجرامية تعمل في شمال غرب نيجيريا قتلت أكثر من 1100 شخص في النصف الأول من عام 2020 فقط.