لمساعدة اللاجئين.. الاتحاد الأوروبي يسدد 6 مليارات يورو لتركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، صرف غالبية مساعدة بقيمة ستة مليارات يورو لتركيا مقابل استقبالها للاجئين.

وقالت وكالة "فرانس 24" إن صرف هذا المبلغ يأتي في "مرحلة أساسية" من الاتفاقية التي جرى توقيعها بين الاتحاد وتركيا في عام 2016 بشأن اللاجئين.

وكانت أنقرة عقدت اتفاقا مع بروكسل، على خلفية أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها أوروبا، في 2015، حيث وصل للقارة أكثر من مليون شخص.

ووفقا لهذا الاتفاق تعيد تركيا إلى أراضيها جميع المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى الأراضي اليونانية. وتضمن الاتفاق طالبي اللجوء، كالسوريين الهاربين من رحى الحرب في بلادهم.

ومقابل هذا الالتزام التركي، تقدم بروكسل ستة مليارات يورو إلى الحكومة التركية للعمل على لتحسين ظروف العيش لـ 3,6 ملايين لاجئ تستقبلهم.

وفي هذا الشأن، أوضح السفير نيكولاوس ميير-لاندروت رئيس وفد الاتحاد في أنقرة أن الاتحاد أنهي اليوم تخصيص مساعدات بقيمة ستة مليارات يورو للحكومة التركية من أجل دعم اللاجئين واستقبالهم.

واعتبر أن الجانبين نجحا في إنجاز "مرحلة أساسية" وأن عليهما التحقق من استفادة اللاجئين من المشاريع.