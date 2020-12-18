بايدن عن الاتهامات الموجهة لنجله: نوع من اللعب الخبيث

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الخميس إنه غير قلق بشأن الاتهامات الموجهة إلى نجله هانتر بايدن الذي يخضع للتحقيق من قبل مدعين اتحاديين بشأن الضرائب.

وقال بايدن في مقابلة في برنامج The Late Show with Stephen المذاع على فضائية CBS الأمريكية: "لدينا ثقة كبيرة في ابننا. لست قلقا بشأن أي اتهامات موجهة ضده. لقد اعتدت على ذلك. أعتقد أنه نوع من اللعب الخبيث".

وأمس الخميس، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علاقته، بالمحاكمة المحتملة لهانتر، نجل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة له على موقع تويتر" ليس لدي أي علاقة بالمحاكمة المحتملة لهانتر بايدن، أو عائلة بايدن"، مضيفا: "إنها مجرد أخبار مزيفة. في الواقع، أجد أنه من المحزن جدا مشاهدتها!".

والسبت الماضي، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أحد مصادرها قوله: إن "ترامب وجّه المستشارين، في الأيام الأخيرة، للبحث عن أشخاص بإمكانهم شغل هذا المنصب، مع انهيار الدعاوى القانونية وجهود ترامب وحملته لقلب نتائج الانتخابات".

وأخبر كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، عدداً من الأشخاص، وفق أحد المصادر، بأن:

"الرئيس ترامب مهتم بالبحث عن محقق خاص، للتحقيق في مزاعم التزوير في الانتخابات، ويريد التصرّف بسرعة".

وكان هانتر بايدن كشف في التاسع من الشهر الجاري أن المدعي العام الأمريكي لولاية ديلاوير يحقق في شؤونه الضريبية.