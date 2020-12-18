إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا

أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الخميس، إصابة كبير المستشارين في فريقه الانتقالي إلى البيت الأبيض بكوفيد -19.

وقالت المتحدثة باسم فريق بايدن الانتقالي، كيت بيدينجفيلد، في بيان إن النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه، ثبتت إصابته بـ(كوفيد - 19)".

وأكد البيان أن "ريتشموند لم يكن على اتصال قريب مع بايدن في الفترة الأخيرة"، موضحا بأن "بايدن أجرى اليوم فحصا طبيا لكوفيد - 19، وأن نتائجه جاءت سلبية (غير مصاب)".

وأَضافت كيت: "المستشار ريتشموند كان مع فريق الرئيس في رحلته إلى ولاية جورجيا الأمريكية، لكنه تحدث مع بايدن في الهواء الطلق وكان كلاهما يرتدي الكمامة الواقية ويقفان على مسافة مناسبة من بعضهما البعض، بالإضافة إلى أنه سافر إلى الولاية بمفرده وليس مع موكب الرئيس المنتخب".

وتابع: "ريتشموند التقى بشخصين من ضمن طاقم العمل في الولاية ولم يكن لديه أي لقاء مباشر مع بايدن، وقد تم متابعة حالة الشخصين للتأكد من وضعهما الصحي".

والشهر الماضي، أعلن فريق بايدن الانتقالي أن ريتشموند سينضم إلى البيت الأبيض ويغادر مقعده في مجلس النواب الذي شغله منذ عام 2011. وقال عضو الكونجرس إنه سيستقيل من مقعده قبل يوم تنصيب بايدن في 20 يناير.