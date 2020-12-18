الكونغرس الأمريكي يبدأ بالتحقيق في الهجمات السيبرانية على الهيئات الاتحادية

أفاد البيان المشترك لرؤساء لجان الكونغرس، اليوم الجمعة، بأن ثلاث لجان أمن في مجلس النواب الأمريكي ستقوم بالتحقيق في الهجمات السيبرانية التي يتم تحميل روسيا المسؤولية عنها.

واشنطن – سبوتنيك. وقال رؤساء اللجان: "لجاننا تقوم بطلب المعلومات المتعلقة بالاختراق الظاهر والواسع للكثير من الهيئات الفدرالية، ومنشآت البنية التحتية الحيوية والقطاع الخاص... من الواضح أن هذا الاختراق له عواقب مدمرة محتملة للأمن الوطني الأمريكي".

وقد طلبت المعلومات من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفدرالي لجنة الأمن الوطني، اللجنة الفرعية للأمن السيبراني وحماية البنية التحتية ولجنة الرقابة في مجلس النواب.

وكانت وكالة رويترز، قد ذكرت نقلا عن مصادر، أن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين تعرضتا لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من القراصنة (الهاكرز) تدعمهم دولة أجنبية.

وأضافت الوكالة أن مجموعة الهاكرز قد تمكنت من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، وكان حجم الاختراق شديد الخطورة وصل إلى مستوى تطلب من مجلس الأمن القومي عقد اجتماع بشأن الموضوع في البيت الأبيض يوم السبت الماضي، وفقًا لأحد المصادر.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر، بأنه تم اتهام قراصنة روس بالتورط في القرصنة ولم يتم تقديم أي أدلة في البيان، ووصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اتهامات وسائل الإعلام الأمريكية لروسيا بأنها لا أساس لها من الصحة.