وكالة دولية تتحدث عن عمليات بناء سرية في إيران

تحدثت وكالة دولية، اليوم الجمعة، عن موقع نووي إيراني جديد قيد الإنشاء في مدينة فوردو الواقعة وسط إيران.

أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" أن إيران تقوم ببناء موقع نووي جديد وسط إيران.

BREAKING: Satellite photos obtained by the AP show Iran building at its underground Fordo nuclear site amid tensions with the US. https://t.co/2Fk7IKR7nU — The Associated Press (@AP) December 18, 2020

جاء هذا الإعلان بناء على صور من الأقمار الصناعية التي أظهرت مشروع بناء لموقع وسط منطقة صحراوية بعيدة نسبيا عن المناطق السكنية، مما يفسر أن المشروع هو ذو طابع عسكري.

ولفتت الوكالة إلى أن "إيران لم تعلن عن أي عمليات بناء جديدة في منشأة فوردو النووية، كما أنها لم ترد على طلب ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ للتعليق على عمليات البناء في تلك المنطقة".

وصوت البرلمان الإيراني، يوم الأحد الماضي، لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.

وأعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فريدون عباسي، أنه سيتم العمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإخراج مفتشي الوكالة الذرية الدولية وإنهاء التعاون معها، والانسحاب من الاتفاق النووي".