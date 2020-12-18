الصين تخطط لتطعيم 100 مليون شخص قبل رأس السنة القمرية

طلبت الحكومة الصينية من المسؤولين تطعيم 50 مليون شخص من الفئات ذات الأولوية القصوى بحلول 15 يناير/ كانون الثاني.

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" المحلية، أن التطعيم الجماعي للفئات ذات الأولوية العالية يهدف إلى الحد من مخاطر انتشار المرض خلال الإجازة السنوية التي تستغرق أسبوعًا.

وقال التقرير، إن بكين تخطط لتوزيع مئة مليون جرعة من اللقاحات التي تنتجها شركتا "سينوفارم" و"سينوفاك بيوتك" الصينيتان.

ومن المقرر تطعيم 50 مليون شخص بحلول 15 يناير/ كانون الثاني ثم تطعيم 50 مليون شخص آخرين بحلول 5 فبراير/ شباط 2021. وتضم الفئات ذات الأولوية العالية العاملين الصحيين وضباط الشرطة ورجال الإطفاء وموظفي الجمارك والشحن وعمال النقل والخدمات اللوجستية.

وقال مسؤولون، إن مقاطعة سيتشوان الصينية يمكن أن تبدأ في تطعيم كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة في بداية الشهر القادم، بعد حصول المجموعات ذات الأولوية على التطعيم.

وتحتفل الصين بعيد رأس السنة القمرية أو عيد الربيع، عادة في وقت ما بين 21 يناير/ كانون الثاني و20 فبراير/ شباط سنويًا. يصادف العام القمري الجديد في 12 فبراير/ شباط 2021 هذه المرة، وهو عام الثور.