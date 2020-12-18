جلالي: هناك الكثير من الأدلة على أن "الكيان الصهيوني" هو خلف اغتيال فخري زاده

صرح السفير الإيراني في العاصمة الروسية موسكو، كاظم جلالي، أن هناك الكثير من الأدلة على أن "الكيان الصهيوني" هو سبب استشهاد العالم النووي محسن فخري زاده.

موسكو– سبوتنيك. وقال جلالي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "نعتقد أن هناك الكثير من الأدلة على أن الكيان الصهيوني هو سبب استشهاد عالمنا العظيم، وهذا يدل على أن هذا الكيان هو من يقتل ويغتال يائسا"، مضيفا: "بحسب النظام الصهيوني، فإن الشهيد فخري زاده كان على قائمة الاغتيالات وكان يخطط لهذا الغرض منذ سنوات".

ولفت إلى أن بلاده تعلم جيدا أن عملية اغتيال فخري "الإرهابية" تظهر دليلا قاطعا على تورط اسرائيل فيها، مضيفا: "لكن اعتقاداتنا تختلف عن اعتقادات الصهاينة. ومن ناحية أخرى فإن جمهورية إيران الإسلامية لديها أجهزة مخابرات، والجميع يعلم أن أجهزة المخابرات هي أجهزة قوية للغاية ومتطورة وسنبذل قصارى جهدنا لإحباط مؤامرتهم".

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الشهر الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال، فيما توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، كما طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.