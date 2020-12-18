بعد بريكست... لهجة بريطانية وأوروبية متشائمة عن محادثات "اتفاق التجارة"

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه "من المرجح للغاية" عدم التوصل إلى اتفاق ما لم يغير الاتحاد الأوروبي موقفه بشكل كبير.

وبحسب "سي إن بي سي" اعتبر متابعون أن هذه اللهجة تبدو متشائمة بالنظر إلى طبيعة المحادثات التي تمت يوم أمس الخميس.

وكانت أورسولا فون دير ليين، رئيس المفوضية الأوروبية، قد عبرت منذ أسبوعين، أيضا، عن "خيبة أملها" في المحادثات قائلة: إن التغلب على الخلافات الكبيرة التي ما زالت قائمة سيكون صعبا للغاية".

المفارقة أن كلا الطرفين يدعو الآخر إلى تغيير موقفه لمحاولة حماية ما يقارب تريليون دولار من التبادلات التجارية من التعريفات الجمركية والحصص، وذلك عند انتهاء ما تعرف بالفترة الانتقالية في 31 ديسمبر/ كانون الأول.

جدير بالذكر أن خروج بريطانيا من التكتل في يناير/ كانون الثاني، أعقبه تعثر في المحادثات، في مشكلتين أساسيتين هما حقوق صيد الأسماك الخاصة بالاتحاد في المياه البريطانية، وما يسمى بـ"تكافؤ الفرص" لمنافسة عادلة للجانبين.

وكان بوريس جونسون قد اجرى مكالمة هاتفية مع فون دير ليين لتقييم المحادثات، لكن متحدثا باسمه قال عقب المكالمة: "لقد أكد رئيس الوزراء أن المفاوضات الآن في وضع خطير"، مشيرا إلى أن "الوقت كان ضيقا جدا، ويبدو من المرجح للغاية الآن أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي تغيرا جوهريا".

وفي المقابل قالت فون دير ليين إنها "ترحب بحدوث تقدم ملموس"، لكنها كتبت في الوقت ذاته على تويتر قائلة "لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة ينبغي تسويتها، خاصة فيما يتعلق بمصايد الأسماك. التغلب عليها سيكون صعبا للغاية".

With @BorisJohnson we took stock of the EU-UK negotiations.



We welcomed substantial progress on many issues. Yet big differences remain to be bridged, in particular on fisheries. Bridging them will be very challenging.



Negotiations will continue tomorrow. pic.twitter.com/ou5NUibZ3e — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

وقال مايكل جوف، وهو وزير بريطاني كبير مسؤول عن تنفيذ اتفاق سابق للخروج، للجنة برلمانية إن احتمال التوصل إلى اتفاق "أقل من 50 بالمئة".

يذكر أن الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري من الممكن أن يسبب صدمات عنيفة في الأسواق المالية، ويلحق الضرر بالاقتصادات الأوروبية ويعطل سلاسل الإمداد في أوروبا وخارجها.