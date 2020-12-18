أكبر تساقط ثلوج في مدينة نيويورك منذ 2009... فيديو وصور

تساقطت ثلوج كثيفة على مدينة نيويورك الأمريكية في الأيام الماضية حتى أن ارتفاع الثلج وصل إلى أكثر من متر في بعض المناطق.

ووفقًا لرئيس الأرصاد الجوية في نيويورك، جون دافيت، "هذا هو أكبر تساقط ثلوج في ديسمبر منذ عام 2009، حيث بلغ ارتفاع الثلج 10.9 بوصات (28 سم تقريبا) في ذلك العام".

WOW! An unbelievable 44" of snow (almost 4 feet) in New York from the nor'easter. Check out these pics from Binghamton! ❄️👀 pic.twitter.com/hEsfJNwgCa — Sci-Tech Nature Zone (@scitechnature9) December 18, 2020

وتابع الخبير، وصل تساقط الثلوج هذا العام في سنترال بارك 10.5 (27 سم تقريبا) بينما سقط 10.1 بوصات (26 سم تقريبا) في منطقة لاغوارديا و7.2 بوصات (18 سم تقريبا) في مطار جون إف كينيدي. كما أن مقدار الثلوج التي تساقطت على المدينة في الأيام الماضية هي ضعف المقدار المتساقط العام الماضي لكل فترة الشتاء.

Heavy snow in Times Square, New York City. #NYwx pic.twitter.com/LT7wvWcDvg — Anthony Quintano (@AnthonyQuintano) December 17, 2020

وتساقطت الثلوج بغزارة وتكون صقيع ليلة الأربعاء حتى وقت مبكر من صباح الخميس الماضي. وتساقطت بعض الثلوج بشكل متقطع مساء الخميس شرق المدينة. ولا تزال نيويورك تعاني من رياح شديدة، 30 ميلا في الساعة.

وانتشرت لقطات عديدة للثلوج المتساقطة في المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد النشطاء أن ارتفاع الثلج وصل إلى أكثر من متر.

WASHINGTON — The first major winter storm of the season made its way up the East Coast on Wednesday, heading for New England after dumping rain, ice and snow from Virginia through New York — and like everything in 2020, it was made more complicated by the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/LKleCvkPeF — TOM S. GATES ★ อ้ายฮักเจ้าเด้อ 🇺🇸 (@realTomSGates) December 17, 2020

كما تساقطت الثلوج في مدن أمريكية أخرى على طول الساحل الشرقي، الممتد من نورث كارولينا حتى نيو إنغلاند في الشمال الشرقي، بما يصل إلى قدمين (60 سم) من الثلوج.

WASHINGTON — LOOK! : A woman was trying to clear snow off of her roof in New York when she accidentally knocked it all down — right on top of her. 🦅🤣🤣🤣#FirstRead #ม็อบ18ธันวา pic.twitter.com/Q1SroYExpg — TOM S. GATES ★ อ้ายฮักเจ้าเด้อ 🇺🇸 (@realTomSGates) December 18, 2020

وقالت مختصة الأرصاد الجوية في نيوجيرسي، سارة جونسون: "سنواجه مزيجا من الأمطار والثلوج وربما بعض الأمطار المتجمدة والجليد في معظم المنطقة، على طول الساحل".