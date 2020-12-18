بعد لقائه برئيس الأركان الأمريكي... غانتس: ننسق معا بشأن أي سيناريو على الجبهة الإيرانية 

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ظهر اليوم الجمعة، برئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، الجنرال مارك إميلي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن غانتس، أن بلاده ستعمل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية على مواجهة أي تهديد إيراني، أو أي تهديدات مشتركة، بدعوى الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

שר הביטחון גנץ והרמטכ"ל כוכבי נפגשו עם ראש המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל מארק א. מילי. גנץ לאחר הפגישה: "נפעל בשותפות מול כל תרחיש בחזית האיראנית. נעבוד יחד להתמודד עם האיומים המשותפים שלנו, ונשמור על היציבות במזרח התיכון" @ela1949 (צילום: אריאל חרמוני) pic.twitter.com/tmdNNBOdSi — כאן חדשות (@kann_news) December 18, 2020

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن الجنرال مارك إميلي، شارك رئيس الأركان، أفيف كوخافي، في إيقاد الشمعة الأخيرة من شموع عيد الأنوار (حانوكا).

وقال أفيف كوخافي:

هناك علاقة راسخة بين الجيشين ذات أهمية مركزية في المستوى الاستراتيجي، وتتمثل في أعمال تعاون عملياتية وتكنولوجية تعزز عظمة الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

الجنرال مارك ميلي: فخور ان تكون مع صديقتنا الكبيرة وحليفتنا الكبيرة خاصة في الليلة الأخيرة من عيد حانوكا لإضاءة جميع الشموع في الشمعدان تقديرًا للشعب وللدولة الذين يبعثون هذه الكمية الهائلة من النور في جميع انحاء العالم. عيد حانوكا سعيد. pic.twitter.com/RaWU64BBaL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 18, 2020

ومن جهته، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك إيميلي، عن سعادة بلاده بالصديقة والحليفة الكبيرة، إسرائيل، مؤكدا أن زيارته لتل أبيب مهمة، في وقت شارك في إضاءة شموع "الشمعدان" احتفالا بأعياد الأنوار "الحانوكا" اليهودية.