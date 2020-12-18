بعد ثبوت إصابة زوجته بكورونا... وزير الصحة الأمريكي: سأواصل العمل

أكد أليكس أزار، وزير الصحة الأمريكي، أنه سيواصل العمل رغم ثبوت إصابة زوجته بفيروس كورونا.

وعلل أزار إصراره على مواصلة العمل رغم ثبوت إصابة زوجته التي كان مخالطا لها بأنه خضع وأطفاله للفحوصات التي أثبتت سلبية كورونا لديهم.

وبحسب رويترز فقد أبلغ أزار موظفيه، أمس الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابة زوجته جنيفر بفيروس كورونا، لكنه قال إنه سيواصل العمل وسيتبع الإرشادات الخاصة بالعاملين الأساسيين.

وأكد أن قراره جاء بعد إجراء كل الفحوصات اللازمة والتي جاءت جميعها سلبية.

وقال في رسالة لرويترز "بناء على توجيهات طبيبي وخبراء الصحة العامة لدينا.. سأقوم بواجباتي مع الالتزام الصارم بإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للعاملين الأساسي".

وأضاف: "سأخضع للفحص كل يوم حتى تنتهي فترة تعرضي للمرض"، مشيرا إلى فترة حضانة الفيروس.

وقال الوزير في رسالته إن جنيفر تعاني من أعراض خفيفة وتعزل نفسها في المنزل.

جدير بالذكر أن أزار كان قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي البدء بتوزيع ملايين الجرعات من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في عموم الولايات.

وقال أزار في تغريدة عبر تويتر: "بدأنا بتوزيع ملايين الجرعات من أول لقاح اعتمدته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عموم الولايات".