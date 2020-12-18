بيلاروسيا تعلن استعدادها للحوار مع الاتحاد الأوروبي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، أن هناك إمكانية لحل الخلافات القائمة بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال حوار مفتوح يقوم على الاحترام المتبادل.

وقال المتحدث الصحفي باسم الوزارة عبر الانترنت: "نحن مقتنعون بأن تسوية الخلافات القائمة ممكنة فقط من خلال حوار مفتوح ومتساو بين الطرفين. لقد كنا دائما ولا نزال مستعدين لمثل هذا الحوار".

وفرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وبصورة رسمية حزمة عقوبات فردية ضد بيلاروسيا، تتضمن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لولكاشينكو، وذلك وفقا لوثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بذكره أن بيلاروسيا تشهد احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، وتعتبر المعارضة أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروسيا.