تسجيل
14:45 GMT18 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الغاز الروسي

    الولايات المتحدة تدعم خط غاز جديدا... كيف سيؤثر على الغاز الروسي؟

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103680/28/1036802826_92:0:3732:2048_1200x675_80_0_0_f1c564367605926c108b70bf0d147295.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202012181047554674-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AE%D8%B7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%9F/

     قال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، إن "الولايات المتحدة تدعم مد خط أنابيب تحت البحر، لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي من شرق المتوسط والذي ستنفذه اليونان وقبرص وإسرائيل".

    فكيف سيؤثر هذا المشروع على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا؟

    موسكو- سبوتنيك. حول هذا السؤال أجاب نائب المدير العام لمعهد الطاقة الوطنية بموسكو، ألكسندر فرولوف، في حوار مع راديو "سبوتنيك": "لن يؤثر هذا المشروع على سوق الغاز الروسي بأي شكل من الأشكال. لأنه ببساطة لن يكون هناك مثل هذا المشروع".

    وقال فرولوف: "استمرت المحادثات حول هذا المشروع على أعلى مستوى في الدولة لعدة سنوات مع توقيع اتفاقيات مختلفة، ولكن في ظل هذا لم تسجل أي شركة أوروبية كبيرة في هذا المشروع رغبة واضحة في الاستثمار الخاص ببناء هذا الأنبوب، أما بالنسبة للدعم الذي تظهره الولايات المتحدة، فهذا لا يعني شيئا، باستثناء حالة من السخرية. يقنعنا الأوروبيون أنه في أوروبا بحلول عام 2050، سيتم إنشاء طاقة خالية من الكربون، لذا فإن كل خطوط أنابيب الغاز هذه بما في ذلك، (التيار التركي) و(التيار الشمالي 2) هي عبارة عن إهدار للمال لا أكثر، لأن أوروبا لن تستهلك النفط أو الغاز بعد 30 عاما".

    المؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، 17 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Alexey Nikolskiy
    بوتين: روسيا تبدأ في التخلص من "عقدة النفط والغاز"

    وحول المشاكل التي يواجهها هذا المشروع أضاف فرولوف :"يتبين أنه عندما يجب أن يربط خط أنابيب الغاز حقلي إسرائيل وقبرص بالأسواق الأوروبي، فهذا خط أنابيب غاز جيد، يجب الموافقة عليه ودعمه، لكن هناك مشكلتان كبيرتان في عملية الدعم يمكن تقسيمهما إلى مجموعتين".
     وتابع قوله: "الأولى قابلة للحل تتعلق في السياق التكنولوجي لتنفيذ خط أنابيب الغاز هذا ولاسيما أن خطوط أنابيب الغاز لم يتم وضعها بعد في مثل هذه الأعماق التي تصل إلى 3.5 ألف متر. للمقارنة، الحد الأقصى لمد التيار التركي على عمق 2 كيلومتر هو 200 متر. أي أنه يعني المزيد من الضغط، واستهلاك أكبر للمعادن، ومتطلبات أخرى تتعلق بسلامة خط أنابيب الغاز، فضلاً عن صفة القوة والسعة للأنابيب".
    إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2
    © Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidt
    استئناف مد خط الغاز "التيار الشمالي 2"

     وأوضح بأنه "بالنظر إلى الطول والسعة المقدران لخط أنابيب الغاز هذا، فمن الصعب للغاية حتى تخمين حجم أسعار الغاز التي ستسدد تكاليف المشروع ولا سيما أن أسعار المشروع أو البناء غير معروفة، إنهم يخشون من إعلان ذلك لما قد يسبب هذا من يأس وإحباط".

    وتابع قائلا: "المجموعة الثانية من المشاكل مرتبطة بالوضع غير المستقر لإقليم شمال قبرص، إذ أن تركيا ببساطة لن تسمح بالحفر أوالإنتاج أوالبناء هناك، لأنها هي التي تريد جني الأموال من ذلك".
    واستذكر فرولوف، تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول موقع حقل في البحر الأسود، حين قال في كلمته "إن هذا الحقل أصبح الحقل التالي الذي يجب استثماره مع الحقول الأخرى في البحر الأبيض المتوسط".

    وأضاف: "خمنوا ما هي الحقول في البحر الأبيض المتوسط التي تحدث عنها أردوغان؟"، كما تساءل "كيف تتفق خطط تركيا بشأن التزود بالغاز من هذه الحقول مع خطط أوروبا والولايات المتحدة لبناء خط أنابيب للغاز التي سينتقل عبرها الغاز إلى السوق الأوروبية؟".

    لذلك، من المرجح أن يكون مصير مشروع "إيستميد" هو نفس مصير فشل آخر رفيع المستوى، والذي كان يسمى "نابوكو".

    انظر أيضا:

    أسهم شركة غازبروم تقفز بعد تصريح بوتين عن "نورد ستريم 2"
    لفائدته الإستراتيجية... دولة أوروبية تدرس مشروع جسر إلى السويد
    الكلمات الدلالية:
    الغاز, أمريكا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يقف الرئيس الأمريكي ترامب بين طلاب الجيش الأمريكي، أثناء حضوره مباراة كرة القدم الجماعية السنوية للجيش والبحرية في ملعب ميتشي في ويست بوينت، نيويورك، الولايات المتحدة ، 12 ديسمبر 2020.
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    بريطانيا لم تستعجل لمساعدة الجيش السوفيتي في الحرب ضد الفاشية
    بريطانيا لم تستعجل لمساعدة الجيش السوفيتي في الحرب ضد الفاشية
    اليوم العالمي للغة العربية.. لغة الضاد
    اليوم العالمي للغة العربية... لغة الضاد
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك