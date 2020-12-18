بلغاريا تعتبر الملحق العسكري الروسي لديها شخصا غير مرغوب فيه وموسكو تعلق

أعلنت وزارة الخارجية البلغارية الملحق العسكري الروسي في السفارة الروسية في صوفيا شخصا غير مرغوب فيه، ومنحته 72 ساعة لمغادرة البلاد بسبب تصرفات تتعارض مع وضعه الدبلوماسي، بحسب بيان للوزارة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة:

"تلقت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية، يكاترينا زاخارييفا، رسالة من المدعي العام إيفان جيشيف تفيد بأن الدبلوماسي المعني كان يجمع معلومات تمثل أسرار الدولة".

بدورها أعلنت السفارة الروسية في صوفيا، اليوم الجمعة، أن طرد بلغاريا غير المبرر لدبلوماسيا روسيا، لا يسهم في تطوير الحوار، وموسكو تحتفظ بحق الرد.

وجاء في بيان السفارة على "فيسبوك": "أعلنت وزارة خارجية جمهورية بلغاريا في 18 ديسمبر/كانون الأول عن وجود ملحق عسكري وجوي وبحري بالسفارة الروسية لدى بلغاريا شخصًا غير مرغوب فيه. إن الطرد غير المبرر لرئيس مكتب تمثيل وزارة الدفاع في روسيا لا يسهم في تطوير الحوار بين بلدينا في المجال العسكري، وكذلك في تعزيز الاستقرار في منطقة البحر الأسود".

وأشار إلى أن "الجانب الروسي يحتفظ بحق الرد".