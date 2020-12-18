في أيامه الرئاسية الأخيرة... تقرير: ترامب يعتزم إصدار قرارات عفو قد تشمل أفراد أسرته

يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصدار عدد من أوامر العفو الرئاسي، اليوم الجمعة وقبل عطلة عيد الميلاد، وقبل نحو شهر من نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة، أنه بينما لا يزال من غير الواضح من الذي سيتم تضمينه في مجموعة قرارات العفو، فإن أفراد الأسرة والأصدقاء والحلفاء قد يكونون من بينهم.

وأشار التقرير إلى أن

ترامب فكر في أمر منح العفو لمؤسس شبكة التسريبات "ويكيليكس" جوليان أسانج، ومدير حملته السابق بول مانافورت.

وحث السناتور راند بول، ترامب على العفو عن إدوارد سنودن، لكن تقرير "أكسيوس" نقل عن مصدر مطلع على الخطط قوله إنهم لا يتوقعون إدراج الأمريكيين من سربوا معلومات في قرارات العفو الصادرة اليوم.

ولفت التقرير إلى أن الرئيس فكر في إصدار عفو استباقي لأفراد أسرته، خوفا من أن الرئيس المنتخب جو بايدن قد يستهدفهم، رغم أن الأخير قال إن وزارة العدل في عهده لن تصبح مسيسة.

أكدت الهيئة الانتخابية أو ما يعرف بـ"المجمع الانتخابي" في الولايات المتحدة، مساء الاثنين، رسميا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020.

وحصل جو بايدن على 302 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.