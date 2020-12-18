الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": أمريكا تجاهلت اقتراحاتنا لتبادل السجناء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو لم تتلق أي اقتراح من واشنطن لتبادل السجناء.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "مسألة إعادة المواطنين الروس المحكوم عليهم بالسجن في الولايات المتحدة إلى وطنهم بحثت مرارا خلال اتصالات أجرتها الخارجية الروسية مع الأمريكيين".

وأضافت: "من أجل هذا اقتراحنا أكثر من مرة على واشنطن بحث إجراءات الاحتجاج باتفاقية مجلس أوروبا بشأن نقل المحكوم عليهم. للأسف، تجاهل الجانب الأمريكي كل المحاولات لحل هذه المشكلة بطريقة أو بأخرى".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه "فيما يتعلق بمسألة إمكانية إجراء أي تبادل للمحكوم عليهم في روسيا والولايات المتحدة، لم تتلق وزارة الخارجية الروسية أي مقترحات رسمية من واشنطن بهذا الشأن".

واختتمت بالقول "في وقت سابق من شهر مارس/أذار من هذا العام، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعث برسالة شفوية إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعا فيها إلى إطلاق سراح المواطنين الروس الذين يقضون عقوباتهم في أمريكا لأسباب إنسانية في ظل انتشار فيروس كورونا".