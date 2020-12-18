تغريدة محذوفة تضع الاتحاد الأوروبي في موقف محرج وتكشف بيانات سرية

رفضت المفوضية الأوروبية التعليق مباشرة، اليوم الجمعة، على تسريب معلومات حول المبلغ الذي ستدفعه مقابل جرعات لقاح "كوفيد 19"، مشددة على بنود السرية مع الشركات المعنية.

وجه الصحفيون أسئلة للمتحدثين باسم السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي حول المعلومات التي تم الكشف عنها، يوم الخميس، في تغريدة من قبل وزير دولة في الحكومة البلجيكية، والتي أعطت تفصيلا لتكلفة ستة لقاحات في حقيبة المفوضية.

تم حذف التغريدة بعد فترة وجيزة، ولكن تم نشر صور شاشة لها بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أفاد تقرير لوكالة "فرانس برس" حمل عنوان "المفوضية الأوروبية محرجة بعد تسريب أسعار اللقاحات".

وقال المتحدث ستيفان دي كيرسميكر للصحفيين: "لا يمكننا قول أي شيء عن هذا"، دون أن ينكر دقة التغريدة، مضيفا: "كل ما يتعلق بمعلومات أسعار اللقاحات مغطى بالسرية. هذا شيء مهم للغاية".

فيما قال المتحدث، إريك مامر، إن السرية بشأن الأسعار المدفوعة "مطلوبة تعاقديا" من قبل الشركات الموردة للقاحات، مضيفا: "لولا ذلك لما كانت لدينا تلك العقود".

وأظهرت المعلومات التي نشرها الوزير البلجيكي أسعار 6 من اللقاحات الـ7 التي تعاقدت عليها المفوضية.

وتراوح سعر الجرعة من 1.78 يورو (2.20 دولار) للقاح محتمل من شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، إلى 14.70 يورو (18 دولارا) لأغلى جرعة من شركة "مودرنا" الأمريكية.

وتم تحديد سعر لقاح "فايزر/ بيو إن تك"، وهو الوحيد حتى الآن الذي حصل على تصريح للاستخدام في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وربما في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، عند 12 يورو للجرعة.

وقال دي كيرسميكر إن بند السرية في العقود لم يكن فقط لحماية "المعلومات التجارية الحساسة" ولكن أيضا "المصلحة العامة"، مضيفا: "إذا تم نشر كل هذه المعلومات الحساسة على الملأ، فإن ذلك سيضعف موقف مفاوضي المفوضية والدول الأعضاء المشاركة في هذه المفاوضات".

وجاءت أسعار اللقاحات وفقا للتغريدة كالتالي:

1. أسترازينيكا: 1.78 يورو

2. جونسون أند جونسون: 6.95 يورو

3. سانوفي / جلاكسو سميث كلاين: 7.56 يورو

4. كيورفاك: 10.00 يورو

5. فايزر/ بيو إن تك: 12.00 يورو

6. مودرنا: 14.70 يورو