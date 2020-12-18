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    مدينة تالين، إستونيا

    دراسة: أفضل 10 مدن أوروبية من حيث جودة الحياة

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    لاشك أن قضاء العطل في بعض الدول الأوروبية أمر جيد، ولكن في بعض الأحيان عندما تسافر إلى الخارج قد يكون من المغري الانتقال للعيش بشكل دائم.

    كشفت دراسة جديدة عن أماكن في القارة الأوروبية، يستطيع الأشخاص الاستمتاع بأفضل جودة للحياة فيها. فأوروبا تعتبر موطنا لبعض المدن الرائعة حقا، من حيث العمارة المذهلة والمناظر الطبيعية الجميلة والتاريخ الغني. وفقا لما نقلته صحيفة "إكسبريس" الفرنسية.

    ومن المثير للاهتمام أن أفضل مدينة من حيث جودة الحياة في أوروبا ليست بالضرورة مدرجة في قوائم الدول الأكثر زيارة.

    حيث تبين أن مدينة تالين، عاصمة إستونيا، توفر للمقيمين أفضل نوعية حياة، وفقا لدراسة أجرتها العلامة التجارية لتأجير الشقق "Essential Living" من حيث جودة الهواء والتلوث ومتوسط العمر والمساحات الخضراء.

    وكان أداء مدينة تالين جيدا مع معدلات التلوث المنخفضة، وانخفاض تكلفة نفقات المعيشة، وانخفاض معدلات الجريمة. ومع ذلك، فهي واحدة من أقل المدن الخضراء في أوروبا. كما سجلت درجات منخفضة في عدد الملاعب والغابات والمسطحات المائية.

    وهنا نعرض قائمة الدول بالترتيب من حيث جودة الحياة:

    1. مدينة تالين عاصمة إستونيا.
      صورة فوتوغرافية بعنوان هونغ كونغ: المدينة الذهبية (Hong Kong: The Golden City)، للمصور تران مينه دانغ، الحائزة على المرتبة الثانية في فئة التصوير صورة تعبير إنشاء (Photo Essay)
      © Photo / Tran Minh Dung/ Life in Another Light Photo Contest
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    2. مدينة بوخارست عاصمة رومانيا.
    3. مدينة لشبونة عاصمة البرتغال.
    4. مدينة دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا.
    5. مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك.
    6. مدينة ريكيافيك عاصمة آيسلندا.
    7. مدينة باريس عاصمة فرنسا.
    8. مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة.
    9. مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا.
    10. مدينة زيوريخ عاصمة سويسرا.                                                                                                                                                                                     

    وجاءت مدينة باريس كأكثر المدن الأوروبية خضرة، حيث سجلت مجموع نقاط 40 من 60 في الدراسة، ولها مرتبة عالية من حيث عدد المتنزهات والحدائق والملاعب بالإضافة إلى المسطح المائي.

    وتقوم حاليا فرنسا بتحويل الطرق السريعة الحضرية في قلب باريس إلى متنزهات وتحويل أحياء بأكملها إلى مناطق للمشاة يوم الأحد من كل أسبوع، حيث تعمل المدينة جاهدة لبناء المجتمع البيئي في المستقبل.

     

     

     

     

     

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    الكلمات الدلالية:
    دراسة, أوروبا, الحياة
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