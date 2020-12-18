"لا أهلية لكم للحديث حتى عن حقوق الحيوان"... إيران ترد على قرار أوروبي

هاجم أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري، اليوم الجمعة، موقف البرلمان الأوروبي من بلاده والقرار الأخير الصادر عنه بشأن حقوق الإنسان.

وعلق باقري على القرار الصادر، يوم الخميس، عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في ايران، بالقول إن "الذين يمنعون وصول الدواء إلى الأطفال الأبرياء، لا أهلية لهم للحديث حتى عن حقوق الحيوان"، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأشار إلى "محاولات الدول الأوروبية المتعمدة لمنع الأطفال الإيرانيين المرضى من الحصول على الأدوية"، مضيفا أن

الأوروبيين متهمون الآن بقتل العشرات من الأطفال الإيرانيين المرضى، ولهذا فانهم لا يملكون سلطة الجلوس في منصب المدعي بحقوق الإنسان.

وتابع: "إذا ما تم تطبيق آلية الحظر من قبل منتهكي حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني في الدول الأوروبية، فستفقد بعض الحكومات الأوروبية مصداقيتها، لأن الكثير من كبار المسؤولين الأوروبيين قد لعبوا وما زالو يلعبون دورا فعالا في انتهاك حقوق الشعب الإيراني".

أدان نواب البرلمان الأوروبي، الخميس، ما قالوا إنها "انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان والإعدامات التي تمت مؤخراً بحق معارضين".

وجاء في بيان نُشِر على موقع البرلمان الأوروبي إن النواب تبنوا قرارا حظي بموافقة 614 صوت مقابل 12 وامتناع 63، أدنوا فيه بشدة الاعتقال التعسفي بحق المحامية الإيرانية نسرين ستوده المدافعة عن حقوق الإنسان والحائزة على جائزة ساخاروف لعام 2012.

وطالبوا باتخاذ إجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين الإيرانيين الذين "ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، والقضاة الذين أصدروا حكم الإعدام بحق صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين ونشطاء.