البحث عن مهاجرين مفقودين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

قال خفر السواحل اليوناني إن عمليات البحث والإنقاذ جارية قبالة جزيرة ليسبوس، اليوم الجمعة، بعدما أبلغ مهاجرون وصلوا إلى الشاطئ عن فقدان ثلاثة أشخاص نتيجة سقوطهم من زورق مطاطي مكتظ.

وقال مسؤول في خفر السواحل لرويترز إن 24 شخصا وصلوا إلى الجزيرة وتجري عملية بحث بمساعدة سفن خفر السواحل وطائرة هليكوبتر.

وأضاف المسؤول "رصدنا المهاجرين عندما نزلوا من القارب في جزيرة ليسبوس. وبحسب ما قالوا سقط ثلاثة أشخاص من الزورق أثناء عبورهم البحر للوصول إلى اليونان". وفقا لـ "رويترز".

وذكر مسؤول في خفر السواحل اليوناني، مطلع الشهر الجاري، أن امرأتين فُقدتا بعد غرق زورق يحمل عشرات الأشخاص قبالة جزيرة ليسبوس، فيما يحاول المزيد من المهاجرين الفارين من الصراع وشظف العيش دخول أوروبا.