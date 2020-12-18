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    بينها شركة لتصنيع الطائرات بدون طيار... عقوبات أمريكية بحق 77 شركة معظمها في الصين

    © REUTERS / CNSA
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    وقعت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول، عقوبات بحق 77 شركة وكيان اقتصادي معظمها في الصين، ومن بينها شركة كبرى متخصصة في تصنيع الطائرات بدون طيار.

    وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية تضمنت إضافة شركة "ديجي" لتصنيع الطائرات بدون الطيار الصينية، بزعم ارتباكها "انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع داخل الصين".

    وتضمن القائمة الاقتصادية السوداء أيضا 77 شركة جديدة بينها 59 كيانا صينيا.

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    وأدرجت إدارة ترامب أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين في القائمة السوداء، مما يحد من وصول الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة بسبب علاقاتها المزعومة بالجيش الصيني.

    قال وزير التجارة ويلبر روس في بيان يشرح قرار وضع شركة "إس إم آر ي" على ما يسمى بقائمة الكيانات التابعة للحكومة الأمريكية: "لن نسمح للتكنولوجيا الأمريكية المتقدمة بالمساعدة في بناء جيش لخصم عدواني بشكل متزايد".

    وقالت شركة "إس إم آي سي" سابقًا إنها لا تربطها صلات بالحكومة الصينية.

    ووضعت وزارة التجارة الأمريكية أكثر من 60 شركة أخرى على القائمة لأشياء مثل الدعم المزعوم للجيش الصيني، ومساعدة الحكومة الصينية في قمع المعارضة، بحسب قولها، والمشاركة في سرقة الأسرار التجارية ومساعدة جهود بكين العدوانية للمطالبة بأراضي في بحر الصين الجنوبي.

    ومن بين هؤلاء، شركة صناعة الطائرات بدون طيار الصينية DJI، التي تمت معاقبتها بزعم أنها تساعد الحكومة الصينية في إجراء مراقبة على مواطنيها.

    وتعني هذه الخطوة أن الشركات الأمريكية ستحتاج إلى الحصول على ترخيص لبيع التكنولوجيا المتطورة لشركة "إس إم آي سي".

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    © AFP 2020 / Iranian Army office
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    وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن التكنولوجيا التي تساعد في إنتاج الرقائق الأكثر تقدمًا - تلك التي يبلغ حجمها 10 نانومتر أو أصغر – تواجه "افتراض الإنكار"، سيتم تقييم العناصر الأخرى على أساس كل حالة على حدة.

    يأتي القرار قبل شهر تقريبا من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.

    وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة، في إفادة للصحفيين، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن هذه الخطوة لم يتم تنسيقها مع فريق بايدن الانتقالي.

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    الكلمات الدلالية:
    الحكومة الصينية, الصين, عقوبات أمريكية
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