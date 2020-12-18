الثاني خلال 24 ساعة... زلزال يضرب اليابان قرب العاصمة

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة جزيرة توشيما اليابانية، بالقرب من شبه جزيرة إيزو، صباح اليوم الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية دون إبلاغ عن وقوع خسائر حتى الآن.

طوكيو- سبوتنيك. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الزلزال وقع في الساعة 6:09 مساء (9:09 صباحا بتوقيت غرينتش) مضيفة أن التركيز كان "سطحيا للغاية".

تم الإبلاغ عن هزات مع مستوى شدة زلزالية تصل إلى 4 في جزيرة نيجيما، وهي واحدة من مجموعة جزر إيزو السبع وتقع جنوب طوكيو، وبدرجة 3 في جزر إيزو أوشيما وشيكين على مقياس الكثافة الزلزالية اليابانية المكون من سبع نقاط.

كما تم تسجيل هزات أقل شدة بالقرب من وسط طوكيو والمناطق المحيطة بها. ولم يتم الإبلاغ عن وجود خطر حدوث تسونامي، ولم ترد بعد معلومات عن الخسائر والدمار.

بالأمس، أعلنت السلطات اليابانية، وقوع زلزال كبير هز عددا من المباني في العاصمة طوكيو.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن "زلزالا بلغت قوته 4.6 درجة هز شرق اليابان، الخميس، إن "مركز الزلزال في مقاطعة إيباراكي شمالي العاصمة طوكيو.