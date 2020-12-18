بعد بدء التطعيم... البيت الأبيض يحدد موعد نهاية الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها

قال مستشار البيت الأبيض بشأن جائحة كورونا، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن أمريكا قد تكون على المسار السريع للعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى إذا تلقى عدد كاف من الأمريكيين لقاح فيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، هذا الأسبوع: "لذلك، إذا تمكنا من تطعيم النسبة الهائلة من السكان بحلول نهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام القادم، يمكن بحلول منتصف الخريف الاقتراب من مستوى معين من الوضع الطبيعي".

وبشكل أكثر تحديدا، قال فاوتشي إن الأمر سيتطلب تطعيم ما بين 75 في المائة و85 في المائة من سكان الولايات المتحدة بالكامل، لخلق "مظلة" من المناعة ضد الفيروس الذي أصاب بالفعل 17 مليونا وقتل ما لا يقل عن 307 آلاف شخص في البلاد.

وأضاف كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد:

سيكون ذلك قادرا على حماية حتى الضعفاء الذين لم يتم تطعيمهم أو أولئك الذين لم يكن اللقاح فعالا معهم.

يهدف نهج مناعة القطيع - على غرار ما تم اتباعه في السويد - إلى جعل عدد كاف من الناس محصنين ضد المرض، غالبا من خلال التطعيم أو العدوى الطبيعية، لجعل انتشاره غير محتمل.

ووافقت هيئة الغذاء والدواء على استخدام لقاح شركة "فايزر" بشكل طارئ، وبدأت عملية التوزيع والتطعيم به في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، كما أوصى خبراء الهيئة باستخدام اللقاح الذي طورته شركة "مودرنا".