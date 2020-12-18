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    السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون تقبّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل التقاط صورة جماعية لزعماء مجموعة السبع وزوجاتهم في بياريتز، فرنسا 25 أغسطس/ آب 2019

    ترامب يتصل بماكرون ويتمنى له الشفاء العاجل

    © AFP 2020 / Ludovic Marin
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    أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول، اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي، إيمانيول ماكرون، وتمنى له الشفاء العاجل من إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    وقال البيت الأبيض في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إن الاتصال الهاتفي تضمن اطمئنان الرئيس الأمريكي على صحة نظيره الفرنسي، وتمنياته له بالشفاء العاجل من إصابته بكورونا، والعودة السريعة إلى مهامه الكاملة.

    وقدم الرئيس الأمريكي أطيب تمنياته، بعيد ميلاد الرئيس ماكرون، له ولعائلته وشعب فرنسا كله.

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (كورونا) في فرنسا، 28 أكتوبر 2020
    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
    في بث مباشر عبر "تويتر"... ماكرون يطمئن الشعب الفرنسي على وضعه الصحي

    وظهر ماكرون اليوم الجمعة في بث مباشر عبر صفحته على موقع "تويتر" طمأن فيه شعبه على وضعه الصحي، وشكر كل من راسلوه للاطمئنان على صحته.

    فبعد أن أعلن قصر الإليزيه، أمس، عن إصابة ماكرون، بفيروس "كورونا" المستجد، وأنه سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام وأنه يمارس عمله عن بعد، ظهر ماكرون، اليوم، في فيديو مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يخاطب فيه الشعب الفرنسي ويطمئنهم عن وضعه الصحي وأنه "بصحة جيدة".

    كما قال إنه تم عزله مباشرة فور ثبوت إصابته بالفيروس، وتحديد الأشخاص الذين قابلهم سواء على المستوى الحكومي والسياسي أوالعائلي عبر تطبيق"TousAntiCovid"، الذي يكشف عن الاشخاص الذين قابلتهم خلال الـ48 ساعة الأخيرة قبل الإصابة، ليتم إجراء اختبارات فحص لهم.

    وأكد ماكرون، أنه "سيكون في وضع أحسن يوما بعد يوما، وهو يمر بنفس ما مر به ملايين الناس الذين أصيبوا بهذا المرض وتعافوا منه".

    وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    وقال بيان الرئاسة الفرنسية: "رئيس الجمهورية خضع لفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه "تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس أعراض أولية".

    وتابع البيان: "الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد".

    ​وتلقى الرئيس الفرنسي، أمنيات الشفاء من الفيروس من العديد من رؤساء الدول، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السييسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك المغرب، محمد السادس.

    وأعلن ماكرون، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من 2021.

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    في بث مباشر عبر "تويتر"... ماكرون يطمئن الشعب الفرنسي على وضعه الصحي
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, إيمانويل ماكرون, الرئس الأمريكي دونالد ترامب, أخبار الرئيس دونالد ترامب, دونالد ترامب
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    يقف الرئيس الأمريكي ترامب بين طلاب الجيش الأمريكي، أثناء حضوره مباراة كرة القدم الجماعية السنوية للجيش والبحرية في ملعب ميتشي في ويست بوينت، نيويورك، الولايات المتحدة ، 12 ديسمبر 2020.
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