تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية

طلب خبراء مركز التحكم في المهام في منطقة موسكو من طاقم محطة الفضاء الدولية، المساعدة في العثور على مكان آخر لتسرب الهواء في الوحدة الروسية زفيزدا.

موسكو- سبوتنيك. وجاء هذا التحذير بالنظر إلى أن احتياطيات الغاز في المحطة للتعويض عن فقدان الهواء تتناقص، وفقا لمحادثات رواد الفضاء مع الأرض التي تبثها وكالة "ناسا".

في أكتوبر/ تشرين الأول، تم اكتشاف صدع تسبب في تسرب الهواء، وتم إصلاحه مؤقتا في الغرفة الوسيطة لوحدة زفيزدا.

في الوقت نفسه، قال المدير التنفيذي لبرامج وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، سيرجي كريكاليف، إن تسرب الهواء على محطة الفضاء الدولية قد لا يكون من المكان الذي تم العثور فيه على الصدع، وأن مسألة تسرب الهواء من الصدع تتطلب تأكيدا.

وقال المركز لرائد الفضاء سيرجي ريجيكوف: "نحن الآن لا نفهم عمليا في أي جزء من الغرفة الوسيطة لا يزال لدينا تسرب إضافي". وطلب من الطاقم استخدام الحقائب والأغلفة الأمريكية من خلال وضعها في أماكن مختلفة في الغرفة الوسيطة للمساعدة في تضييق نطاق البحث عن تسرب آخر.

وأردف الخبير:

نود أن نرى مثل هذا الأمر يتم قبل عطلة العام الجديد، حتى نتمكن من الاحتفال بالعطلة مرتين.. بدون مساعدتكم، للأسف، لا يمكننا فعل أي شيء.

ووفقًا له فإن احتياطي الهواء في محطة الفضاء الدولية ينفد بالفعل من أجل تعويض التسرب الحاصل، حيث قال: "نفقد الآن احتياطي أمان الغاز وسيتعين علينا حل هذه المشكلة في المستقبل القريب".