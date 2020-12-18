فرنسا تتخطى 60 ألف وفاة وماكرون يحذر المواطنين من كوفيد-19 الذي أصيب به

تخطت فرنسا اليوم الجمعة عتبة الـ60 ألف حالة وفاة بعد تسجيل 264 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي إن إجمالي عدد المتوفين وصل إلى 60229 منذ بداية الوباء فيما وصل إجمالي المصابين إلى 2442990 بعد تسجيل 15674 خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وحثّ الرئيس ماكرون اليوم الجمعة الشعب الفرنسي على توخي "أقصى درجات الحذر" لتجنب الإصابة بالفيروس.

وقال ماكرون في شريط مصور نشره على صفحته يوتيوب: "رغم احترامي للقواعد أصبت بالفيروس وذلك ربما في لحظة عدم انتباه أو لسوء حظي".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أمس الخميس عن إصابة ماكرون بمرض كوفيد-19. وقال ماكرون اليوم إنه بصحة جيدة على الرغم من التعب والسعال الجاف والصداع.