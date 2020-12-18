ترامب يهنئ ولي عهد أبوظبي بالتقدم في تطبيق "اتفاقات أبراهام"

أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، وهنأه على التقدم المحرز في تطبيق "اتفاقات أبراهام" مع إسرائيل.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، عبر "تويتر"، أن "الرئيس دونالد ترامب تحدث اليوم مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. وهنأ الرئيس ترامب ولي العهد على تحقيق الإمارات تقدما في تطبيق اتفاقات أبراهام".

ولفت المتحدث إلى أن الزعيمين بحثا أيضا "القضايا الأمنية الثنائية وسبل العمل المشترك على المبادرات المستقبلية".

واكد المتحدث أن الرئيسين،: "شددا على التقدم الذي أحرزه البلدان في محاربة فيروس كورونا المستجد وإعادة فتح الاقتصاد".

ووقعت الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقا تاريخيا للسلام بين البلدين.

وكان أعلن عن اتفاق التطبيع بين الدولتين في 13 آب/أغسطس السابق؛ وقالت الإمارات إنها أوقفت خطة ضم إسرائيل لنحو 30 في المئة من أراضي الضفة الغربية عبر ذلك الاتفاق.