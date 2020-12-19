إعلام: جونسون يستدعي كبار الوزراء لمناقشة احتواء سلالة جديدة من كورونا "أشد خطورة"

ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أشد خطورة.

وأضافت الصحيفة أن من المحتمل تشديد قيود مكافحة الفيروس اعتبارا من السبت مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيودا على التنقل والسفر بين جنوب شرق إنجلترا، بما فيها العاصمة لندن، وباقي أنحاء البلاد.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إنه لا يمكنه التعليق بعد على التقرير، بحسب رويترز.

وذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 ديسمبر/ كانون الأول مما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.