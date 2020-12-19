عقب أخطر هجوم سيبراني في أمريكا... الأمم المتحدة تدعو دول العالم لحماية أمنها الإلكتروني

أعلن نائب الناطق باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، بأن المنظمة تدعو الدول للحفاظ على أمنها الإلكتروني.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فرحات في مؤتمر صحفي ردا على الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق في عدة بلدان: "نعتقد أنه من المهم لجميع البلدان الحفاظ على الأمن الإلكتروني".

وأضاف "من الواضح أننا نحاول إقناع جميع الدول بالعدول عن الهجمات الإلكترونية على أهداف في دول أخرى".

ويأتي هذا التصريح عقب الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الولايات المتحدة مؤخرا.

وحسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو"، تعتقد السلطات الأمريكية أن الأهداف الرئيسية للهجوم الإلكتروني الأخير كانت الوكالات الحكومية.

ومن بين الضحايا وزارات الدفاع والمالية والأمن الداخلي والتجارة بالإضافة إلى وزارة الخارجية، وكان من الممكن أن تتضرر وزارة الطاقة الأمريكية والإدارة الوطنية للسلامة النووية.