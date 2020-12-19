لتجنب إغلاق الحكومة… الكونغرس الأمريكي يقر تمديدا مؤقتا للإنفاق الاتحادي 

أقر الكونغرس الأمريكي يوم الجمعة تمديدا مؤقتا للإنفاق الاتحادي لمدة يومين لتجنب إغلاق الأنشطة الحكومية منتصف ليل الأحد.

جاء قرار الكونغرس في الوقت الذي يسعى فيه المشرعون إلى الاتفاق على مشروع قانون مساعدات لتخفيف آثار فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار ومشروع آخر للإنفاق الحكومي حتى سبتمبر/ أيلول 2021 بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وأرسل الكونغرس قرار تمديد الإنفاق الاتحادي إلى الرئيس دونالد ترامب لإقراره، بحسب رويترز.

وكان خلافا شديدا على الإنفاق قبل عامين تقريبا تسبب في وقف الأنشطة الحكومية 35 يوما كانت الأطول في التاريخ الأمريكي.