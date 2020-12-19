"بيئة صديقة للمسنين"..5 ملايين مسن في بكين بحلول عام 2025

أظهرت بيانات رسمية توقعات بارتفاع عدد المسنين في العاصمة الصينية بكين ممن هم في سن الـ 60 عاما فما فوق، خلال السنوات المقبلة، ليبلغ حوالي 5 ملايين نسمة بحلول عام 2025 .

وقال سون لي قوه، نائب رئيس جمعية بكين للمسنين، إن هناك 3.71 مليون شخص في العاصمة الصينية تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر حتى نهاية عام 2019، ما يشكل نحو 17.2 في المائة من إجمالي عدد السكان في المدينة.

وحتى نوفمبر عام 2020 ، احتضنت مدينة بكين 544 مركزا لرعاية المسنين مع إجمالي 107 آلاف سرير، بينما بلغ عدد الهيئات الطبية الصديقة للمسنين 253 هيئة، بحسب سون.

وأثناء فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021 إلى 2025)، ستخلق مدينة بكين بيئة أكثر صداقة للمسنين وذلك عبر تعزيز خدمات رعاية المسنين في الأحياء والارتقاء بالمرافق العامة والبنى التحتية للمسنين، وتعزيز الابتكار التكنولوجي في رعاية المسنين

وسجل متوسط العمر المتوقع للمواطنين المقيمين المسجلين في بكين 82.31 عام في عام 2019 ، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".