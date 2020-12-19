عمدة لوس أنجلوس لن ينضم إلى إدارة بايدن

قال عمدة لوس أنجلوس الديمقراطي إريك غارسيتي، يوم أمس الخميس، إنه رفض منصبا كبيرا في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

قال غارسيتي، الذي عمل كرئيس مشارك لحملة بايدن وعضو في لجنته المركزية "أبلغتهم في وقت مبكر من هذا الأسبوع أن مدينتي بحاجة إلي الآن، أريد أن أكون هنا، وأحتاج إلى أن أكون هنا".

Los Angeles mayor Eric Garcetti announces he won't be joining Biden administration https://t.co/VVJaH0Xawd pic.twitter.com/ZsatoGyADE — The Hill (@thehill) December 19, 2020

​وأضاف العمدة أنه دخل الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة ابنته البالغة من العمر تسع سنوات بفيروس كورونا، على الرغم من أنه قال إنه وزوجته جاءت نتيجة اختبارهما سلبية.

وأضاف: "عائلتنا حذرة للغاية وما يحدث في منزلي هذا الأسبوع يجري في جميع أنحاء لوس أنجلوس وهذا البلد".

وبحسب ما ورد كان غارسيتي من بين الأسماء التي تم طرحها لوزير النقل في إدارة بايدن، وهو الدور الذي رشح من أجله رئيس بلدية ساوث بيند السابق بولاية إنديانا بيت بوتيجيج هذا الأسبوع.