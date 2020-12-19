واشنطن تكشف سبب إغلاق  القنصليتين العامتين في مدينتي فلاديفوستوك ويكاترينبرغ

أفادت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم السبت، أن قرار واشنطن إغلاق القنصلية العامة في مدينة فلاديفوستوك وتعليق عمل القنصلية العامة في كاترينبرغ جاء لتحسين عمل البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.

وقالت السفارة نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "قرار وزارة الخارجية بشأن القنصليات في روسيا جاء لتحسين عمل البعثة الأمريكية في روسيا". مشيرة إلى أن قرار الإغلاق لا علاقة له بوباء فيروس كورونا.

وتابع البيان: "الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا قد يؤثر على الجدول الزمني لتنفيذ القرار".

أن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت المشرعين الأمريكيين في 10 ديسمبر بشأن الإغلاق الكامل الوشيك للقنصلية العامة في فلاديفوستوك والتعليق المؤقت لعمل القنصلية العامة في يكاترينبرغ.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس، بنيتها إغلاق قنصليتين في مدينتي فلاديفوستوك ويكاترينبورغ الروسيتين.

وأعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الاثنين الماضي، أن الإغلاق المحتمل للقنصليتين العامتين للولايات المتحدة في مدينتي فلاديفوستوك ويكاترينبورج الروسيتين من غير المرجح أن يفسد العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ليست في أفضل حال.