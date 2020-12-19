وسائل إعلام أفغانية: سقوط صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان

قالت وسائل إعلام محلية أفغانية إن مجموعة من الصواريخ سقطت على قاعدة باغرام الأمريكية، صباح اليوم السبت.

وطبقا لموقع "باجهوك" فقد أفاد وحيد شاهكار المتحدث باسم حاكم مقاطعة باروان التي تتمركز فيها القاعدة التابعة للقوات الأمريكية، بأن عدة صواريخ قد سقطت لكن دون وقوع أضرار.

وأوضح شاهكار أن معلومات أكدت قيام متمردين بالتخطيط لإطلاق 12 صاروخا على القاعدة الأمريكية، لكنهم لم يتمكنوا إلا من إطلاق خمسة فقط.

وأكد المتحدث باسم حاكم المقاطعة أن الصواريخ قد أطلقت من منطقة "قلندرخيل" في محافظة "باروان"، مشيرا إلى أن ذلك كان في تمام الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي للمنطقة، صباح اليوم السبت.

وأكد شاهكار الشرطة تمكنت من إحباط عملية إطلاق بقية الصواريخ التي كانت منصوبة على شاحنة، لافتا إلى أنها كانت من نوع BM-12.

يذكر أن قاعدة باغرام الامريكية في أفغانستان قد تعرضت لحوادث كثيرة كان أشهرها في ديسمبر 2019 حيث فجر مجهولون سيارة مفخخة استهدفت منشأة بالقرب من القاعدة، تبعه إطلاق نار استمر فترة.

وقبلها وفي العام 2017 قام مسلحون مجهولون، باغتيال ثلاث أفغانيات يعملن في القاعدة الأميركية شمال شرق العاصمة الأفغانية كابول، وأصابوا سيدة أخرى.

أيضا وفي 2016 وقع انفجار قرب القاعدة، وقالت بعثة حلف شمال الأطلسي، في بيان إن الانفجار أودى بحياة 4 أشخاص، فيما أصيب 14 آخرون.