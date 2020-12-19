إثيوبيا تعتقل أحد قادة جبهة تحرير تيغراي في مخيم للاجئين

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم السبت، "اعتقال أحد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي في مخيم للاجئين".

وقال قائد الفرقة الآلية الخامسة للقيادة الشمالية، النقيب إمانويل بيليت، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إنه "ألقي القبض على رئيس الأمن والميليشيا التابعة لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي في مدينة باكر وبلدات مجاورة مختبئًا في مخيم للاجئين في بلدة شاير"، مؤكدا أنه كان اليد اليمني لزعيمهم ومرتكب جرائم قتل وترهيب لا حصر لها في مدن باكر وقفطة وحميرة".

وكشف أن "المجرم تم تكليفه أيضا بالمسؤولية الكاملة لقيادة الحرب"، مؤكدا أنه "ترك مسدسه وكلاشينكوف خلفه في النهاية وهرب إلى بلدة شاير حيث تم القبض عليه مختبئًا في مخيم للاجئين في المدينة".

وأوضح القائد العسكري الإثيوبي، أن المقبوض عليه هو "المسؤول عن مذبحة أفراد قوات الدفاع الوطني في المحليات، مشيرا إلى أن "الجيش يطارد جميع هذه الميليشيات بشكل لتقديمهم للعدالة".

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، شن عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمالي البلاد ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي" المتمردة، التي اتهمها بمهاجمة أهداف عسكرية ومع نهاية الشهر ذاته كان الجيش الحكومي قد سيطر على ميكلي عاصمة الإقليم.