وزير خارجية باكستان يؤكد الترابط المتين بين بلاده ودولة الإمارات

شدد وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، اليوم السبت، على الترابط المتين لبلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب قريشي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته لدولة الإمارات عن شكره وتقديره للأخيرة قيادة وحكومة وشعبا على دعم بلاده خاصة في الأوقات العصيبة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما عبر قريشي عن سعادته بوجود جالية باكستانية في الإمارات تعتبر ثاني أكبر جالية خارج الأراضي الباكستانية يعيشون بسلام ويساهمون بشكل كبير في تطور وتنمية دولة الإمارات.

وأوضح للصحفيين أن المباحثات التي أجراها مع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير خارجية باكستان في المؤتمر الصحفي على أن تكون بلاده شريكا فاعلا في معرض "إكسبو 2020 دبي"، معربا عن امتنانه للدعم الذي تلقته في جناحها من جانب الإمارات.

ووصل وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أمس الجمعة، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستغرق يومين.