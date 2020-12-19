غضب في شوارع شيكاغو بعد فيديو تكبيل الشرطة امرأة سوداء... فيديو

تواجه السلطات في مدينة شيكاغو الأمريكية احتجاجات كبيرة بعد نشر مقطع فيديو يظهر تكبيل امرأة سمراء، وهي عارية، بعد خطأ في تحديد الهوية.

وداهمت الشرطة منزل السيدة "أنجانيت يونغ" في 21 شباط/ فبراير 2019، لكن مقطع الفيديو لم ينشر إلا مؤخرا، بحسب ما ذكرت شبكة "MSNBC" الأمريكية.

“I was terrified. I tell people that I was scared into compliance. I was afraid to move because in that moment, I thought if I did anything out of the ordinary that they would shoot me,” Anjanette Young says about being a victim of a wrong house raid by Chicago police. pic.twitter.com/JkKCBkljMt — MSNBC (@MSNBC) December 17, 2020

​ويظهر في تسجيل كاميرات رجال الشرطة شرطيون يكسرون بقوة باب منزل يونغ وتكبيل يديها، وهي تقف عارية في غرفة المعيشة.

ووصف المشهد بأنه عنصري وغير إنساني ومسيء للأخصائية الاجتماعية البالغة من العمر 50 عاما.

ويسمع صوت السيدة في التسجيل وهي تصرخ: "ما الذي يجري؟"، مكررة تأكيدها "عن ماذا تبحثون؟" و"أنتم في المنزل الخاطئ". وتضيف: "يا إلهي، هذا لا يمكن أن يكون صحيحا" و"كيف يكون هذا قانونيا؟".