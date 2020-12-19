سويسرا ترخص استخدام لقاح "فايزر - بايونتك" المضاد لفيروس كورونا

قررت السلطات السويسرية، اليوم السبت، السماح باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بايونتك" الألمانية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية، في بيان اليوم : "نعلن ترخيص اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركتا "فايزر" و"بايونتك"، فوفقاً للبيانات التي قمنا بتقييمها، فإن مستوى الحماية الممنوحة بعد سبعة أيام من الحقن الثاني للقاح يزيد عن 90 بالمائة".

وأشارت الوكالة المسؤولة عن تنظيم استخدام الأدوية في سويسرا إلى أنها أجازت استخدام اللقاح عقب "تلقي أحدث البيانات الرئيسية والردود على أسئلتنا من الشركتين المصنعتين وتقييمها من قبل خبرائنا".

وأضافت :"أظهرت البيانات المتاحة حتى الآن مستوى عالٍ من الفعالية للقاح في جميع الفئات العمرية التي تم فحصها، وبالتالي يلبي متطلبات السلامة"، مؤكدة أنه "بعد مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة فإن لقاح "فايزر- بايونتك" آمن وفائدته تفوق المخاطر".

يذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سويسرا بلغ حتى الآن 403 آلاف و 989 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6561 حالة.

وكانت شركة "فايزر"، قد أعلنت الشهر الماضي، أن لقاحها الذي تطوّره بالشراكة مع "بايونتك" الألمانية، قد أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبأنه استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام "الطارئ".

وحسب الدراسة التي نشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي في دورية "لانسيت" الطبية، فإن لقاح "فايزر – بايونتك" يعتمد على تقنية تعتمد على المادة الوراثية المعروفة باسم "مرسال الحمض النووي الريبي" أو "إم آر إن إيه".

ويتم حقن اللقاح في جرعتين بفاصل 3 أسابيع. وبعد حقنه تنقل الكبسولة الدهنية حمولتها إلى داخل خلايا الجسم، وهذا ما يحفزها على تكوين بروتين "سبايك"، وهو ما يساعد الجهاز المناعي في التعرف على فيروس كورونا ومن ثم مهاجمته.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 76 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من مليون و680 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 53 مليونا آخرين.