مصرع 9 من مرضى كورونا إثر حريق هائل بالمستشفى الجامعي في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، عن ارتفاع ضحايا الحريق الناجم عن عطل في جهاز ضخ الأكسجين في قسم العناية المركزة لمرضى فيروس "كورونا" بمستشفى في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا إلى 9 أشخاص.

وأفاد قوجة، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أن الحادث الذي وقع في مستشفى جامعة "سانكو" التركي، أحزن الجميع. حسب وكالة" الأناضول" التركية.

Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2020

وأوضح قوجة، في تغريدته أن عدد الوفيات في الحادث بلغ 9 أشخاص، وأشار إلى أن المرضى الآخرين المتضررين من الحريق تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى بالولاية.

كما دعا الوزير بالرحمة للضحايا، مشيرا إلى متابعته الحادثة عن كثب.

وفي وقت سابق، أفاد مستشفى جامعة "سانكو" التركي، في بيان له، بحدوث حريق في وحدة العناية المركزة لمرضى فيروس "كورونا"، جراء عطل في جهاز ضخ الأكسجين.

وكانت الحصيلة السابقة لضحايا الحادثة 8 بينهم 3 نساء و5 رجال تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما، وإصابة 11 آخرين. بحسب بيان المستشفى.