مشروع قرار لمعاقبة من يرفض التطعيم ضد كورونا في البرازيل

سمحت المحكمة العليا البرازيلية للدولة "بإجبار السكان بشكل غير مباشر" على التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا.

وقررت المحكمة الفيدرالية العليا أن لقاحا ضد "كوفيد-19" قد يكون إلزاميا وفقا للقانون المناسب، وتمت الإشارة إليه في مادة المنشور عقب جلسة المحكمة.

وبالتالي، إذا تم تقديم مثل هذه القوانين على المستوى الوطني أو المحلي، فمن المقترح ألا يتمكن الأشخاص غير المطعمين من الذهاب إلى الأماكن العامة أو الانخراط في أنشطة معينة.

من المتوقع أن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى تقليل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، أكد القضاة أن إجبار الناس على التطعيم هو انتهاك للدستور، ويجب أن يبقى الاختيار مع الشخص، بحسب ما نقل موقع "globo".

هذا وتم تحديد أكثر من سبعة ملايين شخص مصاب بـ "كوفيد-19" في البلاد، وتعتبر البرازيل ثالث أكبر دولة بعدد من حالات الإصابات بفيروس كورونا في العالم، بعد الهند والولايات المتحدة فقط.