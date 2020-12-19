ارتفاع حاد في عدد المصابين بالكورونا في التشيك

أعلنت وزارة صحة التشيك، اليوم السبت، عن تسجيل 8.8 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

براغ – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الصحة: "الوضع الوبائي في الجمهورية يستمر بالتدهور. وعدد حالات الإصابة الجديدة يوم الجمعة بلغ 8.8 ألاف شخص، وهو أعلى مؤشر منذ 11 نوفمبر/ شرين الثاني، وذلك أعلى بواقع 2.2 ألف حالة مقارنة بالأسبوع الماضي.

ويعاني من المرض حاليا في التشيك 76934 ألف شخص، من بينهم 4694 شخص يخضعون للعلاج في المستشفيات، و589 حالتهم خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في التشيك 10271 حالة.

ويذكر أن سلطات التشيك أعلنت يوم أمس 18 كانون الأول / ديسمبر عن وقف عمل جميع المطاعم، والنوادي الرياضية، وغيرها من مراكز الترفيه، وكذلك حظر تجوال خلال فارة 23:00 – 05:00، كما طلبت الحكومة من البرلمان تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 2 يناير/كانون الثاني 2021.